Светит животом зимой: Эмили Ратажковски появилась на улице в слишком легкой одежде

Несмотря на то, что вчера в Нью-Йорке было около 14 градусов тепла, известная модель Эмили Ратажковски решила одеться по-летнему.

31-летнюю знаменитость сфотографировали, когда она вышла на улицу в сером костюме Coperni, состоящем из мини-юбки и укороченного жакета с декоративными ремнями.

Образ Эмили дополняли черные гольфы, пара белых кроссовок New Balance и небольшая сумка на плече. Также звезда подиума надела на глаза солнцезащитные очки и сделала нюдовый макияж.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Вероятно, в таком образе она не собиралась долго гулять, а шла на деловую встречу, но все же это был довольно смелый выбор для зимы. А вы как думаете? Оставьте свою реакцию ниже.

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