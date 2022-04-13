Светится от счастья: Бритни Спирс показала подросший живот

На днях поп-принцесса Бритни Спирс поделилась с поклонниками радостной новостью и рассказала о своей беременности.

Бритни ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари, за которого вскоре планирует выйти замуж. А в блоге делится первыми кадрами своего уже немного округлившегося живота.

"Мне нужно сейчас продумать свой гардероб, прежде чем я действительно начну показывать вам свой живот. У меня действительно уже есть небольшой живот, но, по крайней мере, мои штаны пока что мне подходят", - написала Бритни.

Не трудно заметить, что певица сияет от счастья. Это видно во взгляде, даже при том что Спирс все так же носит насыщенный макияж глаз. Скорее всего, это связано с тем, что певица прекратила принимать психотропные вещества, на которых находилась долгое время, пока была под опекой своего отца.

В сентябре 2021 года отец Бритни Джеймс Спирс подал в суд ходатайство об его отстранении от роли опекуна. Тогда же судья отстранила его от должности хранителя имущества Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Associated Press

12 сентября Бритни Спирс объявила о своей помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари.

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