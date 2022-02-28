Светлана Лобода со слезами на глазах рассказала, как ее родственники прячутся в Украине в подвалах и метро из-за войны

Певица рассказала, что последние четыре года жила в России и работала в Украине, России и по всему миру.
"Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбежать под пулями, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, по подвалах, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем, это не безопасно", - сказала Светлана.
В своей речи артистка добавила, что "Мы все маленькие люди и ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Я вас очень прошу, те кто может остановить этот ужас, это глобальная катастрофа для всего мира, и, к чему мы придем, не понятно", - заявила певица.
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