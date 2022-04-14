Светлана Тарабарова оказалась на больничной койке

Стресс во время войны переживают все - и простые люди, и даже знаменитости.

Певица Светлана Тарабарова решила не скрывать от подписчиков, что столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем. Светлана опубликовала фото с больничной койки и написала:

"Вероятно, звучит банально, но:

Люди, берегите себя!

Где бы вы ни были, и что бы ни делали - помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние.

Или тело найдет способ напомнить вам...

И хотя пришлось перенести несколько волонтерских выступлений, мы обязательно встретимся со всеми, кто ждет.

Конечно, война и все мы сейчас солдаты, и не время скулить.

Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение.

Ссылку на полезную информацию оставлю в сториз.

P.S. Отдельное спасибо врачам Ивано-Франковской областной клинической больницы - вы чудо) Со мной уже все +- хорошо, кризис прошел, спасибо за переживания, просто бодрствуйте и чтите себя сейчас максимально", - написала Светлана.

О синдроме уцелевшего (или выжившего) мы рассказывали вот в этом материале. Психолог Марина Иванова делилась с нами советами, как быть тем, кто ощущает чувство вины из-за того, что выехал в безопасные регионы или другие страны.

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