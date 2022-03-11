Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Светлана Тарабарова спела для украинцев

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Светлана Тарабарова спела для украинцев

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

В затруднительное время звезда решила поддержать своих поклонников песней.

Певица Светлана Тарабарова устроила для подписчиков из Instagram небольшой концерт, поговорила и исполнила несколько композиций, аккомпанируя на пианино.

"Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, всех, кто защищает нашу страну, ребят, ВСУ, девушек, тероборону, всех мам, которые, несмотря на боль, рассказывают детям сказки, обнимают их, пытаются их веселить, создать в ужасных условиях сказку. Я искренне вам спасибо", – сказала певица, начиная выступление.

Читайте также:

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация