Светлана Тарабарова спела для украинцев

В затруднительное время звезда решила поддержать своих поклонников песней.

Певица Светлана Тарабарова устроила для подписчиков из Instagram небольшой концерт, поговорила и исполнила несколько композиций, аккомпанируя на пианино.

"Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, всех, кто защищает нашу страну, ребят, ВСУ, девушек, тероборону, всех мам, которые, несмотря на боль, рассказывают детям сказки, обнимают их, пытаются их веселить, создать в ужасных условиях сказку. Я искренне вам спасибо", – сказала певица, начиная выступление.

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