Свежие кадры со съемок: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето играют вместе в новом сериале

38-летняя актриса и 49-летний Лето попали под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Актеры Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сейчас вместе активно снимаются в мини-сериале для Apple TV, который получил название We Crashed, но, как он будет называться в нашем прокате, пока неизвестно, ведь съемки начались совсем недавно.
Работа над новым шоу ведется в Нью-Йорке, и часто во время съемок на улице актеров фотографируют папарацци. В понедельник пару сфотографировали, когда они играли сцену и держались за руки. Энн была в модных широких джинсах с высокой посадкой и белой блузе в бохо-стиле. Ее образ дополнили туфли на высоком каблуке и укладка.
Джаред был пиджаке, серой футболке и черных брюках. На глазах у актера были черные солнцезащитные очки-авиаторы.
Будущий сериал We Crashed расскажет реальную историю о супружеской паре Адаме и Ребекке Нейманн, которые создали сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году. К июню 2019 года коворкинги компании были открыты в 111 городах по всему миру. Сериал расскажет о конфликте пары и крахе их бизнеса.
Напомним, ранее Лето был задействован в съемках фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в Италии, где воплотил роль роль Паоло Гуччи.
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