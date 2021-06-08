Свежие кадры со съемок: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето играют вместе в новом сериале

38-летняя актриса и 49-летний Лето попали под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Актеры Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сейчас вместе активно снимаются в мини-сериале для Apple TV, который получил название We Crashed, но, как он будет называться в нашем прокате, пока неизвестно, ведь съемки начались совсем недавно.

Также читайте Впервые после скандала: Кевина Спейси сфотографировали на съемках нового фильма

Работа над новым шоу ведется в Нью-Йорке, и часто во время съемок на улице актеров фотографируют папарацци. В понедельник пару сфотографировали, когда они играли сцену и держались за руки. Энн была в модных широких джинсах с высокой посадкой и белой блузе в бохо-стиле. Ее образ дополнили туфли на высоком каблуке и укладка.

Джаред был пиджаке, серой футболке и черных брюках. На глазах у актера были черные солнцезащитные очки-авиаторы.

Будущий сериал We Crashed расскажет реальную историю о супружеской паре Адаме и Ребекке Нейманн, которые создали сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году. К июню 2019 года коворкинги компании были открыты в 111 городах по всему миру. Сериал расскажет о конфликте пары и крахе их бизнеса.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето / Getty Images

Напомним, ранее Лето был задействован в съемках фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в Италии, где воплотил роль роль Паоло Гуччи.

Читайте также: В лиловом костюме от Gucci и с клатчем-ракушкой: Джаред Лето удивил ярким образом

Энн Хэтэуэй получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку