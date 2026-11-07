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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Свидание втроем в замке: "Холостяк" Кравцов узнал о планах участниц на брак и сделал свой выбор

Участницы Кристина Горняк и Дарья Заинчуковская по-разному видят свое будущее, а розу после совместного свидания получила только одна из них, а другая — покинула шоу.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Свидание втроем в замке: "Холостяк" Кравцов узнал о планах участниц на брак и сделал свой выбор

В четвертом выпуске «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов пригласил на свидание сразу двух участниц — Дарину Заинчуковскую и Кристину Горняк. Их ждали творческий мастер-класс в замке, откровенные разговоры и ужин, во время которого выяснилось, что их взгляды на отношения различаются.

«Когда вокруг бушует суматоха, сложнее всего обрести внутреннее спокойствие. Дарина и Кристина, оставьте спешку позади», — написал баскетболист в приглашении.

Вячеслав объяснил, что обе девушки привыкли к активному ритму жизни. Поэтому он решил предложить им сбавить темп и сосредоточиться на общении.

Фото stb.ua

Фото stb.ua

Витражи и беседа наедине

Встреча состоялась в Чинадиевском замке, известном также как «Сент-Миклош». В мастерской закарпатского художника-витражиста Василия участники учились изготавливать витражи в технике Тиффани.

Кравцов выбрал кораблик, который хотел подарить дочери. Дарья приступила к созданию русалки, а Кристина — сердечка.

Во время работы Вячеслав заметил, что Горняк опечалена и ведет себя сдержанно, поэтому пригласил ее поговорить наедине. Кристина рассказала, что после развода некоторое время не была готова к новым отношениям и обращалась к психологу. Однако сейчас она готова впустить в свою жизнь любовь.

Фото stb.ua

Фото stb.ua

«Я готова к отношениям, любви и семье», — поделилась участница.

Они также поговорили о работе, будущем и брачных договорах. После этого разговора Кравцов не скрывал, что остался под приятным впечатлением.

«Она мудрая, уверенная в себе и умная. С ней есть о чем поговорить», — отметил он.

Различные взгляды на брак и детей

За ужином разговор зашел о планах на семью. Вячеслав признался, что хотел бы в ближайшее время завести отношения, жениться и снова стать отцом.

Дарья рассказала, что в настоящее время рассматривает для себя совместную жизнь без официального оформления брака, а рожать детей в ближайшие годы не планирует.

Кристина же готова снова выйти замуж, если встретит мужчину, который будет искренне любить и уважать ее.

Фото stb.ua

Фото stb.ua

После ужина Кравцов поговорил наедине и с Дариной. Она рассказала о своих предыдущих отношениях, дочери и своих планах на будущее.

Кому досталась роза

В конце свидания Вячеслав решил подарить троянду Кристине Горняк.

«Я решил довериться интуиции, и она подсказала мне подарить розу тебе», — пояснил Холостяк.

Напомним, в этом выпуске Вячеслав Кравцов попрощался с Дарьей Заинчуковской.

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