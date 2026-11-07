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Свидание втроем в замке: "Холостяк" Кравцов узнал о планах участниц на брак и сделал свой выбор
Участницы Кристина Горняк и Дарья Заинчуковская по-разному видят свое будущее, а розу после совместного свидания получила только одна из них, а другая — покинула шоу.
В четвертом выпуске «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов пригласил на свидание сразу двух участниц — Дарину Заинчуковскую и Кристину Горняк. Их ждали творческий мастер-класс в замке, откровенные разговоры и ужин, во время которого выяснилось, что их взгляды на отношения различаются.
«Когда вокруг бушует суматоха, сложнее всего обрести внутреннее спокойствие. Дарина и Кристина, оставьте спешку позади», — написал баскетболист в приглашении.
Вячеслав объяснил, что обе девушки привыкли к активному ритму жизни. Поэтому он решил предложить им сбавить темп и сосредоточиться на общении.
Витражи и беседа наедине
Встреча состоялась в Чинадиевском замке, известном также как «Сент-Миклош». В мастерской закарпатского художника-витражиста Василия участники учились изготавливать витражи в технике Тиффани.
Кравцов выбрал кораблик, который хотел подарить дочери. Дарья приступила к созданию русалки, а Кристина — сердечка.
Во время работы Вячеслав заметил, что Горняк опечалена и ведет себя сдержанно, поэтому пригласил ее поговорить наедине. Кристина рассказала, что после развода некоторое время не была готова к новым отношениям и обращалась к психологу. Однако сейчас она готова впустить в свою жизнь любовь.
«Я готова к отношениям, любви и семье», — поделилась участница.
Они также поговорили о работе, будущем и брачных договорах. После этого разговора Кравцов не скрывал, что остался под приятным впечатлением.
«Она мудрая, уверенная в себе и умная. С ней есть о чем поговорить», — отметил он.
Различные взгляды на брак и детей
За ужином разговор зашел о планах на семью. Вячеслав признался, что хотел бы в ближайшее время завести отношения, жениться и снова стать отцом.
Дарья рассказала, что в настоящее время рассматривает для себя совместную жизнь без официального оформления брака, а рожать детей в ближайшие годы не планирует.
Кристина же готова снова выйти замуж, если встретит мужчину, который будет искренне любить и уважать ее.
После ужина Кравцов поговорил наедине и с Дариной. Она рассказала о своих предыдущих отношениях, дочери и своих планах на будущее.
Кому досталась роза
В конце свидания Вячеслав решил подарить троянду Кристине Горняк.
«Я решил довериться интуиции, и она подсказала мне подарить розу тебе», — пояснил Холостяк.
Напомним, в этом выпуске Вячеслав Кравцов попрощался с Дарьей Заинчуковской.