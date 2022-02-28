Святослав Вакарчук обратился к российским матерям: "Прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей!"

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к гражданам РФ, в частности, российским матерям.

"Я - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, группа Океан Ельзи, знаю, что у многих из вас сегодня не грузятся видео и фото в соцсетях, поэтому дублирую текст.

Пересылайте его!



Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города ещё несколько дней назад - сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как же это чудовищно, гибнут под аккомпанемент российских обстрелов.



Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы!



Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно - всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины.

Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведёт всех вас обезумевший диктатор Путин.



Не молчите! Пока ещё не совсем поздно.

Выходите! ВСЕ! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России - чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!



И обращаюсь к российским матерям - прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти.



У вас есть последний шанс спасти своих детей - говорите с ними!

Пусть отказываются ехать воевать в Украину!

Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлёвскими преступниками!



А тем, кто опоздал, скажу отдельно.

Я в комментариях оставлю информацию, куда звонить, если ваши сыновья, братья, отцы, поехавшие на "учения" не отвечают несколько дней.

Возможно, они ещё живы, в плену.



Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией, он воюет и с вами!

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