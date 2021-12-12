Сыграет беременную: Рэйчел Вайс подловили во время работы над новым сериалом

Жена Дэниела Крэйга сыграет в ремейке триллера 1988 года.

Сейчас в Нью-Йорке кипит работа над новым сериалом "Связанные насмерть", который является новым переосмыслением триллера 1988 года, снятого канадским режиссером Дэвидом Кроненбергом. Главная роль в сериале досталась актрисе Рэйчел Вайс и похоже, что сыграет она беременную.

Во время работы над одной из сцен в Нью-Йорке актрису сфотографировали папарацци. Видимо, по сюжету она должна была просто идти по улице, и ее героиня явно была на последних месяцах беременности. Рэйчел булла одета в серое шерстяное пальто и угги, волосы актрисы собраны в пучок.

Рэйчел Вайс / Getty Images

Кстати, она - супруга "Джеймса Бонда" Дэниела Крэйга. Они в отношениях с 2010 года и воспитывают общую дочь. Когда актриса была беременна по настоящему, ее тоже часто фотографировали папарацци.

Рэйчел Вайс / Getty Images

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