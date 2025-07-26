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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Сыграет самую известную первую леди в мире: Наоми Уоттс на съемках сериала

Голливудскую звезду впервые сфотографировали в новом образе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Getty Images

56-летняя актриса Наоми Уоттс попала под прицел папарацци во время работы над сериалом «Американская история любви». В этом проекте она сыграет самую известную женщину в мире — бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди — супругу убитого президента Кеннеди.

Сериал будет рассказывать об истории любви сына Жаклин — Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт.

Наоми Уоттс вроли Жаклин Кеннди / © Getty Images

Наоми Уоттс вроли Жаклин Кеннди / © Getty Images

Благодаря костюмерам и гримерам Наоми перевоплотилась до неузнаваемости в своего персонажа. Съемки проходили вечером на Манхэттене в Нью-Йорке и она была одета в очень элегантный наряд, поскольку носила нежно-розовую шелковую блузу, темно-синие классические брюки, туфли и дополнила наряд вечерней сумкой на золотой цепочке. Волосы актрисы были уложены назад в объемную прическу, точно как у Жаклин.

Также внимание привлекали часы на руке актрисы, ведь они были такими же как у Кеннеди, ну и конечно же, образ завершал браслет на руке, который являлся копией любимого украшения Жаклин Кеннеди — ярких браслетов от от Tiffany & Co. из золота и эмали.

Но помимо Наоми фотографы также подловили на съемках актрису Грейс Гаммер, которая является дочерью голливудской суперзвезды Мерил Стрип. Она сыграет в сериале Кэролайн Кеннеди — дочь Жаклин Кеннеди и сестру Джона Кеннеди-младшего.

Грейс Гаммер и Пол Келли в ролях Кэролайн и Джона Кеннеди / © Getty Images

Грейс Гаммер и Пол Келли в ролях Кэролайн и Джона Кеннеди / © Getty Images

Напомним, что Кэролин Бессетт сыграет в сериале Сара Пиджон. Актрису уже неоднократно фотографировали во время работы.

Пол Келли и Сара Пиджон на съемках сериала «Американская история любви» / © Getty Images

Пол Келли и Сара Пиджон на съемках сериала «Американская история любви» / © Getty Images

Джон — был единственным сыном Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, а также очень популярным молодым человеком — за ним на протяжении всей жизни охотились папарацци, а затем и за его женой Кэролин Бессетт. Желтая пресса подробно описывали, где они ели и делали покупки, и даже освещали их публичные разногласия. Папарацци часто поджидали снаружи квартиры пары в Трайбеке, чтобы сделать снимки. Пара умерла 16 июля 1999 года разбившись на самолете.

Реальные Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт / © Getty Images

Реальные Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт / © Getty Images

Премьера сериала должна состояться на 14 февраля 2026 года, в День святого Валентина.

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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