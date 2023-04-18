Сыграет сексуальную певицу: HBO показали тизер скандального сериала с дочерью Джонни Деппа

Пока Джонни Депп пытается вернуть себе популярность и работу, его дочь Лили-Роуз, новоиспеченная актриса, снимается в сериале "Идол", где сыграет также певец The Weeknd.

Сериал снимет HBO, и это будет драматическая история от создателя нашумевшего сериала о подростках "Эйфория" Сэма Левинсона. Премьера состоится вне конкурса на 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года. Релиз на стриминге запланирован на 4 июня.

Сюжет расскажет о молодой поп-исполнительнице Джослин, которая после нервного срыва, связанного с отменой ее тура, знакомится с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом, который оказывается лидером секты, напоминающую NXIVM и саентологию.

В преддверии выхода сериала HBO опубликовал тизер. В видео видно, что Лили-Роуз появится в нем в довольно смелых и сексуальных образа, а само шоу будет 18+.

Но еще во время съемок сериал получил довольно скандальную репутацию. Согласно статье, вышедшей на сайте журнала Rolling Stone, основанной на интервью 13 членов каста и съемочной группы, продакшен этого проекта был очень хаотичным, имел неоднозначное содержание - даже команда не понимала, как будет выглядеть окончательная версия сериала, также довольно длительное время не оглашалась дата выхода в эфир (хотя сериал был заказан еще в 2021 году). Изначально режиссером "Идола" была нанята Эми Сеймец, но внезапно она покинула проект после того, как отсняла 80% материала для этого шестисерийного сериала. После прихода на ее пост Сэма Левинсона возникла новая задержка - он забраковал практически все отснятое Эми и начал все практически с нуля, переделывая проект под себя. Давшие интервью участники команды рассказали о многих сценах насилия, которые добавили в шоу. Некоторые были настолько жесткими, что в результате их вырезали.

Но это еще не все, ведь также во время Каннского кинофестиваля презентуют картину "Фаворитка" с Джонни Деппом в роли Людовика XV. Этот факт был воспринят неоднозначно, учитываю обвинения против актера.

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