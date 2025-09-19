ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
302
1 мин

Сын Бекхэма и дочь Мосс: дети звезд вышли на подиум в показе бренда H&M в Лондоне

Известный бренд решил привлеч внимание к своей коллекции громкими именами.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Айрис Лоу

Айрис Лоу / © Getty Images

В Лондоне стартовала Неделя моды и в рамках этого мероприятия, которое продлится с 18 по 22 сентября, свою коллекцию уже представил бренд H&M. Однако шоу привлекло внимание не столько нарядами на новый сезон, как теми, кто их демонстрировал.

Дело в том, что на подиуме появились так называемые «Непо бейби» («nepo baby») — дети известных родителей, которые демонстрировали наряды. Они, при протекции своей семьи, строят карьеру в модной индустрии, хотя далеки от модельных стандартов.

Лила Мосс — дочь супермодели 90-х Кейт Мосс.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Ромео Бекхэм — сын модельера Виктории и футболиста Дэвида Бекхэм.

Ромео Бекхэм / © Getty Images

Ромео Бекхэм / © Getty Images

Айрис Лоу — дочь актера Джуда Лоу.

Айрис Лоу / © Getty Images

Айрис Лоу / © Getty Images

Амелия Грей — дочь актеров Лизы Ринны и Гарри Хэмлина.

Амелия Грей / © Getty Images

Амелия Грей / © Getty Images

Лили Макменами — дочь супермодели Кристен Макменами.

Лили Макменами / © Getty Images

Лили Макменами / © Getty Images

