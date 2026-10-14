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Сын Джулианны Мур женился после девяти лет отношений: актриса показала видео со свадьбы
Звезда поделилась радостной новостью в Сети.
В семье голливудской актрисы Джулианны Мур радостное событие. Ее 28-летний сын Калеб Фрейндлих женился на своей возлюбленной Кибрии Морган, с которой встречался около девяти лет. Счастливой новостью 65-летняя звезда поделилась в Instagram, опубликовав видео с молодоженами после церемонии.
На кадрах видно, как Калеб и его избранница, держась за руки, проходят между рядами гостей. Друзья и близкие встречают их аплодисментами и осыпают лепестками роз. Затем молодожены начинают танцевать, а Калеб подхватывает жену на руки, нежно наклоняет ее назад и целует.
«Это случилось! Мы любим вас, любим, любим!» — подписала ролик Джулианна Мур, не скрывая радости за сына и его избранницу.
Поздравления паре оставили и звездные друзья актрисы.
Отметим, Калеб и Кибрия познакомились и начали встречаться в апреле 2017 года. В августе 2024-го пара объявила о помолвке. В феврале 2026 года сын актрисы посвятил возлюбленной трогательный пост по случаю девятой годовщины отношений, признавшись, что гордится тем, что они построили вместе.
Калеб занимается музыкой и выпускает песни под именем Caleb Moore. Его супруга работает в медиакомпании Morning Brew.
Джулианна Мур воспитывает двоих детей вместе с мужем, режиссером Бартом Фрейндлихом, за которого вышла замуж в 2003 году. Помимо Калеба, у супругов есть 24-летняя дочь Лив.