Сын-красавчик Арнольда Шварценеггера сыграл в сериале "Белый лотос": семья и невеста пришли его поддержать

На мероприятии появился Арнольд Шварценеггер, который пришел поддержать своего 31-летнего сына Патрика, поскольку тот исполнил одну из главных ролей в этом шоу.

Отец и сын позировали перед камерами обнявшись. На Патрике в тот день был бежевый клетчатый костюм с широкими брюками и двубортным жакетом, который он носил в сочетании с белой рубашкой, лоферами и галстуком винного цвета. Отец молодого актера надел на премьеру рубашку, синий галстук и ремень с пряжкой в виде флага США. От галстука актер отказался.

Патрик и Арнольд Шварценеггеры / Фото: Associated Press

Также пришла поддержать Патрика и его мать Мария Шрайвер. 69-летняя женщина появилась на мероприятии в белом брючном костюме, удобных лоферах и белом топе. Ее шею украшало много золотых цепочек с подвесками, а волосы Мария распустила и уложила.

Патрик Шварценеггер и Мария Шрайвер / Фото: Associated Press

Конечно же, на красной дорожке мероприятия появилась и возлюбленная Патрика - модель Эбби Чемпион. Они вместе с 2015 года и скоро поженятся - в 2023 году Шварценеггер-младший сделала ей предложение.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион / Фото: Getty Images

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