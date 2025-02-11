Сын-красавчик Арнольда Шварценеггера сыграл в сериале "Белый лотос": семья и невеста пришли его поддержать

10 февраля в кинотеатре Paramount в Лос-Анджелесе состоялась премьера третьего сезона нашумевшего сериала "Белый лотос".
На мероприятии появился Арнольд Шварценеггер, который пришел поддержать своего 31-летнего сына Патрика, поскольку тот исполнил одну из главных ролей в этом шоу.
Отец и сын позировали перед камерами обнявшись. На Патрике в тот день был бежевый клетчатый костюм с широкими брюками и двубортным жакетом, который он носил в сочетании с белой рубашкой, лоферами и галстуком винного цвета. Отец молодого актера надел на премьеру рубашку, синий галстук и ремень с пряжкой в виде флага США. От галстука актер отказался.
Также пришла поддержать Патрика и его мать Мария Шрайвер. 69-летняя женщина появилась на мероприятии в белом брючном костюме, удобных лоферах и белом топе. Ее шею украшало много золотых цепочек с подвесками, а волосы Мария распустила и уложила.
Конечно же, на красной дорожке мероприятия появилась и возлюбленная Патрика - модель Эбби Чемпион. Они вместе с 2015 года и скоро поженятся - в 2023 году Шварценеггер-младший сделала ей предложение.
Читайте также:
- В коротких шортах и кепке с рисунком: сын Арнольда Шварценеггера на прогулке
- Сходила на ужин с детьми: бывшую супругу Арнольда Шварценеггера подловили папарацци
- Весь в отца: Патрика Шварценеггера запечатлели за тренировкой