Сын-модель Хайди Клум снялся в пляжной фотосессии

Генри Самуэль – сын Хайди Клум, фото: instagram.com/henrygunthersamuel

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20-летний сын супермодели Хайди Клум — Генри Самуэль — поделился кадрами своей новой фотосессии. Начинающий манекенщик позировал на пляже, продемонстрировав подтянутую фигуру.

На снимках он позирует в белом льняном костюме на пляже и в воде.

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Генри строит собственную карьеру в модельной индустрии. Несмотря на звездных родителей, он уже успел получить собственный опыт в моде и появлялся на мероприятиях вместе с матерью.

Хайди Клум с сыном / © Associated Press

В прошлом году Генри впервые появился на обложке немецкого Vogue вместе с Хайди Клум, а в 2026 году продолжил активно работать в модельной сфере. В мае он также вышел на подиум в рамках показа House of Magnum в Каннах.

Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Сейчас она замужем на 36-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем.

Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум показала, как прошла ее свадьба на яхте 7 лет назад .

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