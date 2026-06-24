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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Сын Риз Уизерспун скопировал образ своего отца, который тот носил 25 лет назад

22-летний парень произвёл фурор своим оригинальным модным поступком.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Риз Уизерспун и ее сын

Риз Уизерспун и ее сын / © Getty Images

Риз Уизерспун появилась на публике вместе со своим 22-летним сыном Диконом Филиппом. Вместе они посетили премьеру приквела к культовому фильму «Блондинка в законе» — сериала «Элль», которая состоялась в Нью-Йорке.

Однако если Риз появилась на публике в розовом оригинальном кружевном платье от Monse, то её сын выбрал костюм, белую рубашку и яркий галстук. Завершающим элементом образа стали очки-авиаторы.

Риз Уизерспун и ее сын Дикон / © Getty Images

Риз Уизерспун и ее сын Дикон / © Getty Images

Хотя кажется, что образ парня довольно прост и классичен, однако он всё же скрывает одну деталь — полностью повторяет образ его отца Райана Филлиппа, который тот надел на премьеру фильма «Блондинка в законе» в 2001 году.

Риз Уизерспун и ее бывший муж Райан Филипп / © Getty Images

Риз Уизерспун и ее бывший муж Райан Филипп / © Getty Images

Актёры Риз Уизерспун и Райан Филлипп поженились в 1999 году, и в этом браке у них родилось двое детей — дочь Ава и сын Дикон. Через пять лет супруги развелись. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за Джима Тота, от которого родила третьего ребенка — сына Теннесси. В 2023 году супруги объявили о разводе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
58
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