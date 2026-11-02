"Сын выбрал жирафа": Эмили Ратажковски удивила необычным костюмом на Хэллоуин

Эмили Ратажковски / © Associated Press

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Американская модель Эмили Ратажковски оригинально отметила Хэллоуин и показала поклонникам свое праздничное перевоплощение. 35-летняя звезда нарядилась жирафом и отправилась собирать сладости вместе со своим пятилетним сыном Сильвестром.

Фотографиями с прогулки модель поделилась в Instagram. Для праздничного выхода Эмили выбрала костюм жирафа, который состоял из обтягивающего топа и лосин с соответствующим принтом, а также морды животного на длинной шее из бумаги, раскрашенной вручную.

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Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

«Слай сказал: „Жираф“, я ответила: „Давай“», — с юмором подписала публикацию Ратажковски, объяснив, что именно сын предложил ей идею костюма.

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Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Костюм Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Вместо традиционного посещения светских вечеринок модель предпочла провести праздник в компании ребенка, поддержав популярную американскую традицию Trick-or-treating, во время которой дети в костюмах ходят по соседским домам и собирают сладости.

Ранее, напомним, Деми Мур примерила костюм коровы на Хэллоуин.

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