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- Шоу-бизнес
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"Сын выбрал жирафа": Эмили Ратажковски удивила необычным костюмом на Хэллоуин
В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.
Американская модель Эмили Ратажковски оригинально отметила Хэллоуин и показала поклонникам свое праздничное перевоплощение. 35-летняя звезда нарядилась жирафом и отправилась собирать сладости вместе со своим пятилетним сыном Сильвестром.
Фотографиями с прогулки модель поделилась в Instagram. Для праздничного выхода Эмили выбрала костюм жирафа, который состоял из обтягивающего топа и лосин с соответствующим принтом, а также морды животного на длинной шее из бумаги, раскрашенной вручную.
«Слай сказал: „Жираф“, я ответила: „Давай“», — с юмором подписала публикацию Ратажковски, объяснив, что именно сын предложил ей идею костюма.
Вместо традиционного посещения светских вечеринок модель предпочла провести праздник в компании ребенка, поддержав популярную американскую традицию Trick-or-treating, во время которой дети в костюмах ходят по соседским домам и собирают сладости.
Ранее, напомним, Деми Мур примерила костюм коровы на Хэллоуин.