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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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"Сын выбрал жирафа": Эмили Ратажковски удивила необычным костюмом на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Американская модель Эмили Ратажковски оригинально отметила Хэллоуин и показала поклонникам свое праздничное перевоплощение. 35-летняя звезда нарядилась жирафом и отправилась собирать сладости вместе со своим пятилетним сыном Сильвестром.

Фотографиями с прогулки модель поделилась в Instagram. Для праздничного выхода Эмили выбрала костюм жирафа, который состоял из обтягивающего топа и лосин с соответствующим принтом, а также морды животного на длинной шее из бумаги, раскрашенной вручную.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

«Слай сказал: „Жираф“, я ответила: „Давай“», — с юмором подписала публикацию Ратажковски, объяснив, что именно сын предложил ей идею костюма.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Костюм Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Костюм Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Вместо традиционного посещения светских вечеринок модель предпочла провести праздник в компании ребенка, поддержав популярную американскую традицию Trick-or-treating, во время которой дети в костюмах ходят по соседским домам и собирают сладости.

Ранее, напомним, Деми Мур примерила костюм коровы на Хэллоуин.

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