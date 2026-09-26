Сына Синди Кроуфорда кремировали после трагической смерти

Пресли Гербер / © Associated Press

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Сына Синди Кроуфорда, 27-летнего Пресли Гербера, кремировали через несколько дней после его трагической смерти в реабилитационном центре в Санта-Монике (штат Калифорния).

Об этом сообщает TMZ.

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Согласно свидетельству о смерти, сына Синди Кроуфорда и Рэнди Гербера, кремировали в похоронном бюро Rose Family Funeral Home (штат Калифорния).

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Родители будут хранить прах сына в своем доме в Малибу. Официальная причина смерти Пресли пока не установлена.

Умер сын Синди Кроуфорд — что известно

27-летний манекенщик Пресли Гербер был найден мертвым в номере элитного реабилитационного заведения. Гербер добровольно приехал в Resolutions Living — заведение с нетрадиционным подходом к лечению — в субботу, поскольку чувствовал себя плохо. Смерть констатировали в воскресенье в 9:45 утра — только через 12 часов после его прибытия. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца и, вероятно, передозировка.

Гербер в течение десятилетия боролся с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем.

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