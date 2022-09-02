Сыновья Бритни Спирс публично рассказали о плохих отношениях с матерью

Сыновья Бритни Спирс Шон и Джейден Федерлайн, рассказали о своих сложных отношениях с матерью в телеинтервью.

Об этом бывший муж Бритни Спирс – Кевин Федерлайн заявил в интервью ITV News в начале этого месяца. Он говорит, что его сыновья не видели свою звездную мать несколько месяцев. Вероятно, с тех самых пор, как Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, а ее дети не пришли на свадьбу.

Как пишет Mirror, подростки рассказали об отношениях с матерью публично. В эфир интервью выйдет на ITV News сегодня.

В интервью сын Бритни Джейден признает, что им с братом потребуется много времени и усилий, чтобы восстановить отношения с мамой.

Бритни Спирс и Сэм Асгари с сыновьями певицы / Фото: Getty Images

"Я на 100% думаю, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова". В интервью мальчик напрямую обращается к маме и говорит: "Я очень тебя люблю и надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть… и снова поговорить, и у нас будет нормальный разговор".

Отметим, что публичная вражда разгорелась после того, как отец Шона и Джейдена Кевин Федерлайн заявил, что они не видели свою мать несколько месяцев в интервью в начале этого месяца.

"Мальчики решили, что не хотят видеть ее прямо сейчас. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не идти на ее свадьбу", - говорил танцор. А также заявлял, что обнажаясь перед камерой и публикую такие откровенные снимки в своем Instagram, Спирс очень смущает своих сыновей-подростков.

Бритни Спирс с сыновьями, когда они были еще маленькими / Фото: Getty Images

Муж Бритни Сэм Асгари после этого публичного унижения встал на защиту певицы от ее бывшего Кевина Федерлайна.

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