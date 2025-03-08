Сыновья Виктории и Дэвида Бекхэм вышли в свет с девушками: как выглядят самые завидные парни Британии

У британского модельера Виктории Бекхэм и ее мужа известного экс-футболиста Дэвида Бекхэма четверо детей - 26-летний Бруклин, 22-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя дочь Харпер.

Однако если Бруклин давно женился на Николе Пельтц и уехал жить в США, то остальные незамужние дети пары остаются под внимание, хотя и редко появляются на публике. На этой неделе известное семейство прибыло вместе в Париж, поскольку там состоялся показ новой коллекции Victoria Beckham сезона осень-зима 2025-2026. Они все хотели поддержать ее в важный день. Особое внимание привлекли сыновья Бекхэмов, ведь посетили показ со своими девушками, которые нарядились в луки созданные брендом Victoria Beckham.

Ромео сейчас встречается с 23-летней Ким Тернбулл - она диджей и модель из Лондона, которая увлекается музыкой с самого детства, в первую очередь благодаря влиянию отца, известного диджея и основателя лейбла Ronin Records, Алекса Тернбулла. Девушка сочетала брюки и синий прозрачный топ с цветочным принтом и длинным струящимся шлейфом.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / Фото: Getty Images

Круз встречается с 28-летней Джеки Апостол - она бразильская певица и автор песен. Девушка надела на показ шелковое платье-комбинацию темно-синего цвета, а также в черные туфли на платформе.

Круз Бекхэм и Джеки Апостол / Фото: Getty Images

Также мероприятие посетила и единственная дочь Бекхэмов Харпер, выбрав элегантное шелковое платье на тонких бретельках. Бруклин показ не посетил.

Харпер Бекхэм с отцом / Фото: Getty Images

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