Сьюки Уотерхаус показала редкие фото дочери от Роберта Паттинсона, которую они скрывают от публики

Сьюки Уотерхаус, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

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Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус поделилась редкими семейными кадрами с дочерью от голливудского актера Роберта Паттинсона. Знаменитость опубликовала серию фотографий в Instagram, где показала, как проводит время с малышкой вдали от светских мероприятий.

Дочь Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

На снимках дочь пары, которой сейчас около двух с половиной лет, запечатлена во время прогулок с 34-летней актрисой в лесу и парке развлечений. Сьюки поделилась трогательными моментами их совместного отдыха, однако, как и прежде, не стала показывать лицо девочки крупным планом.

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Дочь Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Сьюки Уотерхаус с дочерью, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Отметим, Уотерхаус и Паттинсон тщательно оберегают дочь от публичности и практически не публикуют ее фотографии. Пара старается не раскрывать подробности жизни ребенка, поэтому каждый новый семейный кадр вызывает интерес поклонников.

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Напомним, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон вместе с 2018 года. В марте 2024 года у них родилась дочь, а в декабре того же года актер подтвердил, что они с певицей помолвлены. Несмотря на известность родителей, пара предпочитает вести довольно закрытую семейную жизнь.

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