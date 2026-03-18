Сьюки Уотерхаус в эклектичном платье с архитектурным декольте пришла поддержать Паттинсона на мероприятии

На премьеру своего нового фильма «Любит не любит» появилась британская актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус, которая является возлюбленной Роберта Паттинсона. Она пришла поддержать его в важный день и вышла на фотокол.

34-летняя знаменитость выбрала очень необычное платье от бренда Harris Reed из коллекции осень-зима 2026.

Платье сразу привлекло внимание, ведь имело очень эклектичный дизайн — сочетало в себе корсет и различные ткани. Интересно было оформлено и декольте, ведь было архитектурным и украшено перьями. Также в наряде сочетались различные принты.

Сьюки дополнила образ украшениями и высокой прической-пучком. Во время фотографирования она позировала с Робертом, который надел нестандартный для себя ансамбль — персиковый костюм Dior в сочетании с зеленой рубашкой.

Это появление пары состоялось практически сразу после Vanity Fair Oscar Party, где Вотерхаус продемонстрировала изысканное и смелое платье от Tamara Ralph.

