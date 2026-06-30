Сьюки Уотерхаус в Нью-Йорке удивила летним нарядом в высоких сапогах

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

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Возлюбленная Роберта Паттинсона — Сьюки Уотерхаус — посетила Нью-Йорк, где её сфотографировали папарацци. Певица удивила выбором образа, ведь пока Европа страдает от жары, она решила выйти на публику в Америке в высоких остроносых сапогах.

Бежевые замшевые сапоги до колен подчеркивали ноги, а женщина заправила в них клетчатые лосины, которые выгодно подчеркивали фигуру. Также она надела розовую футболку с принтом на груди и очки. Волосы Сьюки распустила, а её макияж и маникюр были очень лаконичными и сдержанными — без акцентов.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Больше всего в этом образе удивляла обувь, ведь в Нью-Йорке тоже стояла тёплая погода.

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Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

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