Сюрприз для поклонников: Кира Найтли посетила Неделю моды в Милане

Звезда культовой франшизы выбрала лаконичный наряд для выхода в свет.
Актриса Кира Найтли, известная многим по фильмам "Пираты Карибского моря", редкий гость на светских мероприятиях, поэтому ее появление на в Милане удивило и привлекло внимание. Звезда появилась на показе бренда Tod's, который прошел в рамках Недели моды.
Бренд презентовал публике коллекцию женской одежды на сезон осень-зима 2025-2026. Кира для мероприятия выбрала, конечно же, наряд от этой майки. На актрисе было белое приталенное платье лаконичного дизайна, без бретелек и в лаконичны принт. На линии декольте наряд украшал отворот ткани. Свой образ Кира дополнила черным клатчем с золотой фурнитурой, туфлями на каблуках, макияжем и укладкой.
Такой выбор наряда удивил, ведь обычно Кира Найтли носит исключительно образы от Chanel, поскольку много лет сотрудничает с этим брендом. Также актриса посещала показ коллекции Модного дома, когда тот презентовал публике наряды на сезон осень-зима 2024-2025 в рамках Недели моды в Париже.
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