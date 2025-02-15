Сюрприз для поклонников: Меган Маркл показала своих детей

В честь Дня святого Валентина герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram Stories милое видео, в котором готовит праздничный десерт со своими детьми - 5-летним принцем Арчи и 3-летней принцессой Лилибет.

Дети были одеты в простую домашнюю одежду и появляются в кадре только мельком, однако можно рассмотреть, что малышка Лили в пижаме в сердечки, а Арчи в красной кофте.

Фото: instagram.com/meghan

Фото: instagram.com/meghan

Меган в видео вырезала из клубники сердечки, а затем, а также они вместе намазали пончики кремом. Есть такие лакомства семья собралась с мороженым.

Фото: instagram.com/meghan

Фото: instagram.com/meghan

Также отметим, что принца Гарри с Меган и детьми не было, поскольку он остался в Канаде, где сейчас проходят Invictus Games 2025. По такому случаю герцогиня опубликовала совместное с Гарри фото и написала сообщение.

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