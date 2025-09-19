Сюрприз для поклонников: модель Хайди Клум показала всех своих четырех детей

Хайди Клум / © Getty Images

Модель и телеведущая Хайди Клум, которая известна своей страстью к перфомансам, устроила в этом году на родине в Германии собственный фестиваль, который назвала HeidiFest, а прошел он в преддверии национального «Октоберфеста».

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя супермодель организовала праздник с национальными костюмами, пивной бочкой и лакомством в виде кренделей, а также взала с собой всех своих детей, которых у нее аж четверо. Обычно на публике появляется только старшая дочка Клум — Лени — поскольку тоже строит карьеру модели, а остальные ее дети предпочитают не мелькать на мероприятиях с матерью. Также поддержать Хайди пришел ее муж Том Каулитц и его брат-близнец Билл — участники группы Tokio Hotel.

Лени Клум, Генри Сэмюэль со своей девушкой, Том Каулитц и Хайди Клум со своей матерью, Билл Каулитц, Йохан и Лу Сэмюэль / © Getty Images

За Томом Каулитцем Хайди замужем больше шести лет. Они встречалась год до свадьбы и он на 16 лет ее моложе.

