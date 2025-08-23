Сюрприз для поклонников: звезды культового сериала "Бруклин 9-9" позировали на красной дорожке

Мелисса Фумеро и Стефани Беатрис / © Getty Images

Мероприятие прошло в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Мелисса Фумеро надела романтичное платье от бренда Zimmermann. Ее наряд был светлым, в цветочный принт и с глубоким V-образным декольте. Образ она дополнила клатчем-коробкой, золотистыми босоножками на каблуках, украшениями и прической.

А вот Стефани Беатрис отдала предпочтение наряду оттенка металлик от бренда Francesca Miranda. Это было длинное гламурное платье с камнями на тонких бретельках, которое также идеально подчеркивало фигуру актрисы.

Мелисса Фумеро и Стефани Беатрис / © Getty Images

Напомним, что американский ситком «Бруклин 9-9», созданный Дэниелом Гуром и Майклом Шуром выходил с 2013 по 2021 год. Он был хорошо принят публикой и критиками, и удостоен двух премий «Золотой глобус»: «Лучший комедийный телесериал» и «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале».

В нем рассказывалось о семи детективах полицейского департамента Нью-Йорка и их рабочих буднях. В каждой серии они раскрывали преступления, много дурачились, шутили, но также всегда оставались друзьями, которые поддерживают друг друга.