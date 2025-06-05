Сюрприз для всех: Джулианна Мур посетила мероприятие со взрослым сыном-копией

Джулианна Мур и Калеб Фрейндлих / © Associated Press

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Голливудская актриса и обладательница «Оскара» — 64-летняя Джулианна Мур — посетила премьеру картины «Долина Эхо», а которой сыграла вместе с восходящей звездой Сидни Суини. Она блистала перед камерами в элегантном черном бархатном платье с необычными рукавами, но не одна, а в компании своего взрослого сына — 27-летнего Калеба Фрейндлиха.

Сын звезды позировал с ней для фото, и как и мать, носил наряд черного цвета. Калеб надел простую свободную футболку, мешковатые штаны и лоферы, которые носил в сочетании с белыми носками.

Джулианна Мур и Калеб Фрейндлих / © Associated Press

Калеб — музыкант и много в колледже играл в баскетбол. Его отец — Барт Фрейндлих — американский режиссер, сценарист и продюсер, с которым Мур поженилась в 2003 году, после долгих лет отношений.

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Сейчас Калеб Фрейндлих влюблен в свою давнюю подругу, а теперь и невесту, Кибрию Морган, с которой он обручился. Снимками любимой он часто делится в своей соцсети.

Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images