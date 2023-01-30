Сюжет шокирует: в украинский прокат выходит апокалиптический фильм ужасов

Триллер снят по роману Пола Тремблея "Хижина на краю света", за который он получил премию от ассоциации писателей ужасов.

В украинский прокат 2 февраля выходит апокалиптический триллер режиссера М. Найта Шьямалана — "Стук в дверь".

В шокирующем триллере сыграли Дэйв Батиста ("Дюна", франшиза "Стражи галактики"), Джонатан Грофф ("Гамильтон", телесериал "Охотник за умом"), Руперт Гринт (франшиза "Гарри Поттер"), Бен Олдридж (сери "Дурание" ("Флибег")), Никки Амука-Берд ("Убеждения", "Время").

Руперт Гринт, М. Найта Шьямалан, Никки Амука-Берд и Бен Олдридж на премьере фильма "Стук в дверь" в Лондоне / Фото: Associated Press

В фильме рассказывается о маленькой девочке и ее семье, которые во время отдыха в отдаленном доме становятся заложниками незнакомцев. Они не понимают, почему очутились в плену, однако от них требуют сделать беспрецедентный выбор: спасти человечество от апокалипсиса или сохранить семью. Оставшись без связи с окружающим миром, семье придется найти выход, прежде чем они потеряют все.

Напомним, обнародовали дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов" от New Line Cinema.

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