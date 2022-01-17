Так делают все: Андре Тан назвал 5 популярных ошибок в ношении шарфов

Эти ошибки при сочетании шарфов с одеждой допускают все.

Без шарфа в холодное время года никак не обойтись, поэтому украинский дизайнер Андре Тан подготовил новые советы и рассказал, как правильно носить этот аксессуар.

Шарф-труба поверх обтягивающего верха

Шарф-труба — большой вязаный аксессуар. Ну кто его придумал сочетать с узким свитером! Это раза в полтора увеличивает вашу шею, да и выглядит просто нелепо! Если вам нравится эта модель — выбирайте шарф из тонкой пряжи, который можно легко спрятать под верхнюю одежду.

Instagram Андре Тана

Сильно затянутый шарф

Похожая ошибка: слишком сильно затянутый шарф на шее или завязанный в тугой узел короткий дутый шарф искажает пропорции в образе. Я рекомендую выбрать широкий шарф и набросить его поверх пальто — вы будете сама элегантность!

Instagram Андре Тана

Слишком большой шарф

Хотите уменьшить свой рост в 2 раза? Тогда непременно обмотайте огромный шарф вокруг шеи! Это ни в коем случае нельзя делать девушкам невысокого роста! Гораздо изящнее и актуальнее шарф будет смотреться под ремешком, в стиле пончо или кейпа.

Instagram Андре Тана

Неправильное сочетание шарфа и шапки

Шарф и шапка в образе — неразрывные друзья, они должны дополнять друг друга. Хотите надеть фактурную вязаную шапку и тоненький шарфик? Не лучшая идея! Тем не менее комплект "шапка плюс шарф" одного цвета и фактуры уже не модны. Экспериментируйте!

Instagram Андре Тана

Неправильный цвет шарфа

А теперь мое любимое. Тут есть 2 правила: шарф должен быть единственным ярким акцентом в образе, он должен повторять цвет одного из элементов лука (кроме шапки). Второе: цвет шарфа влияет на восприятие тона вашего лица! Если вы почти не краситесь, то яркие шарфы вам противопоказаны, особенно синий и красный, они лишь подчеркнут покраснения и синяки под глазами. Зато натуральные пастельные оттенки придадут лицу свежести.

Instagram Андре Тана

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