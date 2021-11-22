Так еще никто не делал: Билли Портер носит зонт вместо головного убора

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась церемония American Music Awards.

52-летний актер, певец и драматург Билли Портер вышел на сцену, чтобы вручить награду в номинации "Лучший латинский альбом" и выбрал для своего появления на публике традиционно очень интересный образ.

Билли Портер / Associated Press

Он надел голубой костюм интересного кроя от Botter, с вырезом на груди, и с зонтиком, который был прикреплен сзади на его костюме. Билли сделал себе синий маникюр, а на пальцах у шоумена сверкало несколько колец с цветными камнями. Обычно Портер демонстрирует на дорожке, как мужчинам носить платья, но в этот раз его образ и особенно "головной убор" был не менее интересным.

На прошлой неделе Билли Портер появлялся на премьере фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в компании своего мужа Адама Смита. Пара редко выходит на публику вместе.

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Associated Press

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