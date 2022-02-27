"Так грустно за всех": комик из Австралии огорчена ситуацией в Украине и решила пока не смешить свою аудиторию

Она имеет славу самой смешной женщины в интернете, ведь регулярно пародирует звезд и их гламурный образ жизни показывая, как их фото и видео выглядят в обычной жизни.
Комик из Австралии Селеста Барбер опубликовала серию встревоженных видео в Instagram Stories, в которых поразмышляла, стоит ли ей выкладывать дальше свой комедийный контент в связи с начавшейся в Украине войной.
"Я не знаю, что делать. Я хочу продолжать публиковать смешной, забавный контент и пытаться рассмешить мир, но это слишком. То, что происходит в мире, настолько ошеломляет. Это сложно. Смех так важен, и я хочу продолжать делать это и дарить всем вам любовь... Мне просто так грустно за всех, и я посылаю любовь тем, кто действительно в ней чертовски нуждается", - рассказала со слезами на глазах Барбер.
Последний пост Селесты был сделан еще шесть дней тому назад, поэтому, вероятнее всего, она пока воздержится от комедийных роликов.
Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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