"Так грустно за всех": комик из Австралии огорчена ситуацией в Украине и решила пока не смешить свою аудиторию

"Так грустно за всех": комик из Австралии огорчена ситуацией в Украине и решила пока не смешить свою аудиторию

Она имеет славу самой смешной женщины в интернете, ведь регулярно пародирует звезд и их гламурный образ жизни показывая, как их фото и видео выглядят в обычной жизни.

Комик из Австралии Селеста Барбер опубликовала серию встревоженных видео в Instagram Stories, в которых поразмышляла, стоит ли ей выкладывать дальше свой комедийный контент в связи с начавшейся в Украине войной.

Селеста Барбер

"Я не знаю, что делать. Я хочу продолжать публиковать смешной, забавный контент и пытаться рассмешить мир, но это слишком. То, что происходит в мире, настолько ошеломляет. Это сложно. Смех так важен, и я хочу продолжать делать это и дарить всем вам любовь... Мне просто так грустно за всех, и я посылаю любовь тем, кто действительно в ней чертовски нуждается", - рассказала со слезами на глазах Барбер.

Селеста Барбер

Последний пост Селесты был сделан еще шесть дней тому назад, поэтому, вероятнее всего, она пока воздержится от комедийных роликов.

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