Так могла только она: как Сара Джессика Паркер повторила свой же лук в сериале "Секс в большом городе"

На пике популярности стилистики 90-х и нулевых самое время вспомнить одну из главных икон стиля того времени - Сару Джессику Паркер, которая прославилась благодаря роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". В те годы Паркер просто обожала облегающие топы-бандо и носила их с джинсами, штанами и юбками.

Однако эти луки Сары Джессики очень напоминали стиль ее героини в сериале, а некоторые из нарядов она даже повторяла в повседневной жизни. Не зря же после завершения съемок актриса оставила себе почти все наряды, которые появлялись в шоу. Но были случаи, когда все было совсем наоборот - в сериале появлялись вещи Паркер и подтверждением этому являются снимки сделанные папарацци в 1999 году.

Вначале в июле 99-го в сером топе-бандо Сара Джессика пришла на вечеринку в отеле The Palm в Нью-Йорке. Топ она тогда сочетала со светлыми штанами, которые изрядно помялись, черными туфлями, сумкой и палантином. Волосы она собрала в хвост.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Во второй раз этот топ Паркер надела уже в августе того же года, но уже на запуск нового магазина MacySport в Нью-Йорке. Топ звезда сочетала уже с джинсами с заниженной талией и теплым светлым кардиганом.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако этот же том через несколько лет появился уже в сериале "Секс в большом городе". В 2001 году, в третьем сезоне сериала, актриса была одета в него в 13-м эпизоде, который назывался "Бегство из Нью-Йорка". Топ она тогда сочетала, как и ранее, со светлыми широкими брюками, но также дополнила образ украшением от Kenneth Jay Lane и желтым клатчем.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

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