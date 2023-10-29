Так может только она: Пэрис Хилтон призналась, что на свадьбе у нее на самом деле было 45 платьев

Голливудская блондинка Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Реума 11 ноября 2021 года. Мероприятие состоялось в поместье ее покойного деда в Бель-Эйр, а в качестве главного платья, в котором она пошла под венец, выбрала белоснежный наряд с кружевом от бренда Oscar de la Renta.

На протяжении двух последних лет после церемонии было известно, что Пэрис в день праздника сменила шесть нарядов от разных дизайнеров. А з также еще несколько на в другие дни празднования, которое на самом деле продолжалось три дня. Однако как оказалось, это были не все ее свадебные платья. В беседе с британским Vogue Хилтон призналась, что всего у нее для свадьбы было аж 45 платьев и все они были сшиты разными дизайнерами для нее на заказ.

"На самом деле в ночь свадьбы я надела шесть платьев, и это потому, что у меня их было буквально 45", - рассказала она британскому Vogue. Хилтон сказала, что накануне ее важного дня ее стилисту звонили "дизайнеры со всего мира. "Все были так рады принять участие в этой свадьбе, что сшили эти невероятные платья на заказ, которые были такими красивыми", - сказала она. "Поэтому я старался носить их как можно больше", - подытожила звезда.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)