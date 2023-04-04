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Так нежно: Пэрис Хилтон растрогала кадрами с крошечным сыном

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1295
Время на прочтение
1 мин
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Так нежно: Пэрис Хилтон растрогала кадрами с крошечным сыном

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

42-летняя Пэрис Хилтон поделилась с фолловерами снимками, на которых запечатлена со своим сыном Фениксом.

Светская львица наслаждается материнством и уже не впервые с момента рождения сына показала малыша. Ребенка Пэрис и ее мужу Картеру Реуму родила суррогатная мать, так как сама Хилтон беременной замечена не была. Поговаривали, что звезда имела трудности с зачатием и пережила несколько выкидышей.

Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум / © Getty Images
Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум / Фото: Getty Images

На снимках, которыми звезда поделилась в Сети, она держит маленького Феникса на руках и прижимается к нему. Одета Пэрис в черный сарафан на тонких бретельках. На других фото она в белом кашемировом свитере, а ребенок одет в белый слип и шапочку. 

"Все мое сердце", - написала в подписи к фотографиям знаменитость, добавив смайлик в виде сердца и смайлик с голубым сердцем, а затем хештег "#MommyMonday". 

(листайте фото вправо)

Известно, что ребенок родился в январе, его полное имя Феникс Бэррон Хилтон Реум.

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Дата публикации
Просмотры
1295
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