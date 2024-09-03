Так низко, Тони: Алина Байкова пристыдила немецкую манекенщицу за платье российского бренда

Украинская модель Алина Байкова прокомментировала выбор платья своей немецкой коллегой и, похоже, уже бывшей подругой Тони Гаррн.

32-летняя модель приехала на вечеринку amfAR Gala Venezia 2024 в платье от российского бренда, красовалась на дорожке и снимала видео, отметив бренд в своем Instagram.

Алина Байкова, которая с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает свою страну и свой народ, не прошла мимо этих фотографий. Она сделала пост у себя в сторис, где отметила Тони Гаррн, с которой ранее они были хорошими подругами, и пристыдила ее за выбор платья.

"Только вчера 40 детей были убиты россиянами в Украине. И ты продвигаешь и отмечаешь российские бренды? Они продают одежду, платят налог своей стране, который пойдет на убийства мирных украинцев, невинных женщин, детей и стариков. Это так низко, Тони!, - написала Байкова.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Подписчики Гаррн в Instagram также не прошли мимо этого поста модели и оставили ей много гневных комментариев.

"Россия может помочь тебе отправиться в ад, детка".

"Ого, никогда бы не подумал, что Тони настолько отчаянна. Сколько они тебе заплатили?".

"Тони была действительно настроена поддержать войну, террор и геноцид".

"Стыд".

"Надев это платье, вы поддерживаете войну России против Украины!! И вас это устраивает???".

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Такие и много других подобных комментариев оставили ей подписчики под этим постом в Instagram.

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