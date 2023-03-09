Так Тарас Шевченко еще не звучал: Tabakov представит песню на слова Кобзаря

На написание музыки к знаменитым строкам Кобзаря Павла Табакова вдохновило уже легендарное декламирование отрывка из поэмы Шевченко "Кавказ" Сергеем Нигояном, одним из первых погибшим на Майдане в 2014 году.

"В дни памяти Героев Небесной Сотни я в очередной раз наткнулся в Сети на видео со строками Тараса Шевченко, которые декламировал Сергей Нигоян, — и музыка родилась практически мгновенно. Слова Кобзаря "Борітеся – поборете!" от 2014-го стали символом новейшей борьбы украинского народа за свободу своей земли и за право быть украинцами. Борьбы, которая длится более 9 лет…", — сказал певец.

Песню "Борітеся – поборете!" Tabakov посвящает всем украинским воинам. "Борітеся – поборете, / Вам Бог помагає! / За вас правда, за вас слава / І воля святая!" – мощные слова, запечатленные в сознании каждого украинца.

"Эти строки Тараса Шевченко в такие сложные времена для нашей страны снова и снова приобретают актуальность. Читаю их и чувствую, как мысли просто горят на бумаге и залетают глубоко в сердце. Музыкальная трактовка слов Кобзаря я увидел в сочетании хоровой, более традиционной части, с куплетами, приближенными к хип-хопу.

Эта песня – это послание нашим защитникам и защитницам, которые самой высокой ценой, ценой собственной жизни делают все возможное для победы Украины. Почет, благодарность и низкий поклон", — прокомментировал Табаков.

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