Такая красотка: Синди Кроуфорд очаровала поклонников своим детским фото

Синди Кроуфорд поделилась милой детской фотографией в честь Международного дня девочек.

Этот день отмечается 11 октября и был провозглашен ООН в 2012 году как день, посвященный специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола.

Синди Кроуфорд / Associated Press

Синди опубликовала свое детское фото, под которым написала:

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"В международный #DayOfTheGirl я чествую девушку, которой я была, и женщину, которой я являюсь. В детстве я хотела быть учителем, а затем - физиком-ядерщиком или первой женщиной-президентом, потому что это были лучшие профессии, которые я могла себе представить и придумать. Я знала, что хочу изменить ситуацию. Теперь я знаю, что мы можем влиять, поддерживать и воодушевлять друг друга каждый божий день. Как модель и женщина-основательница в сфере красоты - и, что еще более важно, как мама - это действительно то, на чем я сосредотачиваюсь", - написала под снимком Кроуфорд.

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На детском снимке белокурая Синди выглядит очаровательно.

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