Такая миниатюрная: Дженна Ортега продемонстрировала тонкую талию в наряде с плиссировкой

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" - 20-летняя Дженна Ортега - появилась среди гостей премии Гильдии киноактеров. В этом году молодая актриса вручала награду в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" Сэму Эллиотту.

На красной дорожке Дженна появилась в любимом образе total black. Она выбрала интересное платье от бренда Versace, которое сочетала в себе несколько разных видов ткани.

В наряде можно рассмотреть элементы из кожи и более блестящую ткань, также отличались и текстуры, поскольку некоторые элементы были выполнены из жатой ткани, а вот юбка - из плиссировки. У наряда было глубокое V-образное декольте и асимметричная юбка с разрезом, который открывал ногу девушки. Тонкую талию дополнял пояс с пряжкой в виде золотой эмблемы бренда. Этот наряд хорошо подчеркивал миниатюрность девушки, ведь ее рост всего 155 сантиметров.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Завершали образ актрисы босоножки на платформе, укладка, лаконичный макияж и украшения от Tiffany & Co.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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