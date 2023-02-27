Такая миниатюрная: Дженна Ортега продемонстрировала тонкую талию в наряде с плиссировкой

Девушка выглядела очень эффектно в этом вечернем образе.
Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" - 20-летняя Дженна Ортега - появилась среди гостей премии Гильдии киноактеров. В этом году молодая актриса вручала награду в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" Сэму Эллиотту.
На красной дорожке Дженна появилась в любимом образе total black. Она выбрала интересное платье от бренда Versace, которое сочетала в себе несколько разных видов ткани.
В наряде можно рассмотреть элементы из кожи и более блестящую ткань, также отличались и текстуры, поскольку некоторые элементы были выполнены из жатой ткани, а вот юбка - из плиссировки. У наряда было глубокое V-образное декольте и асимметричная юбка с разрезом, который открывал ногу девушки. Тонкую талию дополнял пояс с пряжкой в виде золотой эмблемы бренда. Этот наряд хорошо подчеркивал миниатюрность девушки, ведь ее рост всего 155 сантиметров.
Завершали образ актрисы босоножки на платформе, укладка, лаконичный макияж и украшения от Tiffany & Co.
Читайте также:
- В платье с обнаженной спиной и капюшоном: звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега на модном показе в Париже
- В платье цвета латте из последней коллекции Алессандро Микеле: звезда "Уэнсдей" на "Золотом глобусе"
- Платье, которое войдет в историю: кто автор наряда Уэнсдей, в котором она танцевала в сериале