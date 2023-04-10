Такая счастливая: звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко показала, как отпраздновала Пасху

Актриса показала на нескольких кадрах свою семью и поздравила поклонников с праздником.

Звезда сериала "Теория большого взрыва" - 37-летняя Кейли Куоко - совсем недавно впервые стала мамой, у актрисы и ее возлюбленного Тома Пелфри родилась дочь. Девочку назвали Матильда Кармин Ричи Пелфри, и счастливая мама начала активно постить фото ребенка в соцсети.

Также вчера Кейли праздновала Пасху и показала, как провела этот светлый день. Актриса опубликовала несколько кадров в Instagram Stories, на которых позировала с новорожденной дочерью и Томом.

Семья провела время в доме возле бассейна. На снимках они улыбались и обнимали дочку. На Кейли было длинное белое широкое платье с принтом, а волосы она собрала в высокий пучок.

Кейли, Том и Матильда / Фото: Инстаграм Кейли Куоко

Кейли, Том и Матильда / Фото: Инстаграм Кейли Куоко

Кейли, Том и Матильда / Фото: Инстаграм Кейли Куоко

Также актриса показала снимок со своим домашним любимцем - маленьким псом по кличке Дампи. Собаку Кейли, по сути, спасла, ведь взяла из приюта.

Кейли Куоко и Дампи / Фото: Инстаграм Кейли Куоко

У собаки даже есть своя страница в Instagram, а еще иногда Кейли выгуливает ее в коляске, которая очень напоминает детскую. Ее пушистый друг всегда смирно сидит в своем "транспорте" и только с любопытством смотрит по сторонам.

Кейли Куоко и Дампи / Фото: Getty Images

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