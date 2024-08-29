Такая стильная: Кейт Бланшетт в костюме с вырезом и жемчугом на спине вышла на дорожку Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт посетила 81-й Венецианский кинофестиваль, который проходит в эти дни в Венеции.
Австралийская актриса прибыла на показ сериала "Отказ от ответственности". На красную дорожку Кейт вышла в черном костюме от Armani Prive из кутюрной коллекции 2024 года.
Он состоял из жакета, с вырезом на спине, украшенном жемчужными нитями и брюк-клеш. Бланшетт дополнила аутфит серьгой в виде змеи в ушах, легкий мейк-апом и распустила волосы. Также она была обута в остроносые лодочки на каблуках.
На пресс-конференцию актриса приехала в черном брючном костюме в крупный горох от Moschino из осенне-зимней коллекции 2024 под который надела черную рубашку и обула замшевые туфли-лодочки. На ней были другие серьги, макияж на лице, а белокурые волосы все так же распущены.
Ранее мы показывали, что актриса Дженна Ортега повторила образ другой известной актрисы на Венецианском кинофестивале. Ее лук выглядел очень эффектно на красной дорожке.
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