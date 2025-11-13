Такие бедра вы еще не видели: модель из Панамы похвасталась пышными формами в бикини

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым горячим видео с отдыха.

Она на камеру покрутила соблазнительными формами. На руках Бон держала милого песика.

Красавица позировала в разноцветном бикини с ярким принтом, в котором похвасталась пикантным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами и пышными ягодицами, размер которых вас удивит.

Напомним, Грейси Бон показалась в обтягивающем комбинезон и с леопардовым принтом и глубоким декольте.