Такие бедра вы еще не видели: модель из Панамы похвасталась пышными формами в бикини
Грейси Бон обожает хвастаться пышными формами в купальнике.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым горячим видео с отдыха.
Она на камеру покрутила соблазнительными формами. На руках Бон держала милого песика.
Красавица позировала в разноцветном бикини с ярким принтом, в котором похвасталась пикантным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами и пышными ягодицами, размер которых вас удивит.
Напомним, Грейси Бон показалась в обтягивающем комбинезон и с леопардовым принтом и глубоким декольте.