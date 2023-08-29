Такие милые малышки: Влада Седан растрогала поклонников фотографией своих дочерей

Супруга футболиста Александра Зинченко, который играет за английский клуб "Арсенал" опубликовала фото в сторис в Instagram. На снимке запечатлены две ее дочери – старшая Ева, ей два года и младшая, имя которой пара пока держит в секрете.

Малышки лежат на мягком диване, старшая в пижаме, а младшая в бодике и смотрят в сторону друг друга. Очень милый кадр получился.

Дочери Влады Седан и Александра Зинченко / Фото: Instagram Влади Седан

Напомним, недавно Влада делилась архивными фото со своей свадьбы, которая состоялась 24 августа 2020 года, в День Независимости Украины. С тех пор прошло всего три года, а спортивная семья уже растит двоих дочерей.

Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: Instagram Влади Седан

Коллеги и поклонники футболиста Зинченка шутили, когда на свет родилась вторая дочь пары, что он просто ювелир. Так как дата рождения второй малышки – 2 августа, а первой – 1 августа. А также желали паре, чтобы 3-го августа в них появился еще и сын.

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