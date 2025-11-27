Такие рукава сейчас редкость: Кристен Белл вышла в свет с мехом на кофте в стиле 70-х

Кристен Белл / © Getty Images

Реклама

Актриса Кристен Белл появилась на популярном шоу Jimmy Kimmel Live!. Ее сфотографировали на улице по пути в студию и внимание звезда привлекла своим оригинальным образом, поскольку он сочетал в себе деловую строгость и небольшой креативной изюминкой.

На актрисе были черные свободные брюки со стрелками и высокой посадкой, который она надела в сочетании с шоколадной водолазкой от Apparis Aspen, которая выделялась креативными манжетами из меха. Также Кристен дополнила этот образ туфлями от бренда Jude, сумкой среднего размера от Demellie и очками-авиаторами. Завершали образ актрисы лаконичные макияж и прическа — ее волосы были уложены в легкие локоны — одной из самых популярных укладок среди знаменитостей в последнее время.

Кристен Белл / © Getty Images

На шоу Белл пришла чтобы рассказать о фильме «Хватай и беги» 2012 года, в котором сыграла со своим мужем Дэксом Шепардом. Пара вместе с 2007 года и ростит двух дочерей. Шепард тоде появился на этом интервью.

Реклама

Образ Кристен более детально показала ее стилистка.