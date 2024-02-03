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Таких вы еще не видели: модель в бронзовом бикини ошеломила огромными ягодицами

Таких вы еще не видели: модель в бронзовом бикини ошеломила огромными ягодицами

Таких вы еще не видели: модель в бронзовом бикини ошеломила огромными ягодицами

Грейси Бон/Instagram

Грейси Бон с разных ракурсов похвасталась пышной пятой точкой.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха. Красавица загорала на яхте в стильном бикини бронзового оттенка.

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала на камеру огромные ягодицы, размеры которых просто ошеломляют.

Грейси Бон/Instagram / ©
Грейси Бон/Instagram
Грейси Бон/Instagram / ©
Грейси Бон/Instagram

А еще Бон похвасталась сексуальным бюстом, тонкой талией и плоским животом. Фолловеры подозревают, что такая красота у нее благодаря хирургическим вмешательствам.

Грейси Бон/Instagram / ©
Грейси Бон/Instagram
Грейси Бон/Instagram / ©
Грейси Бон/Instagram

Модель обожает свое тело и не стесняется показывать подписчикам растяжки и целлюлит.

Напомним, ранее Грейс Бон продемонстрировала пышные формы в зеленом бикини на завязках.

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