Таких вы еще не видели: модель в бронзовом бикини ошеломила огромными ягодицами

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха. Красавица загорала на яхте в стильном бикини бронзового оттенка.

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала на камеру огромные ягодицы, размеры которых просто ошеломляют.

Грейси Бон/Instagram

Грейси Бон/Instagram

А еще Бон похвасталась сексуальным бюстом, тонкой талией и плоским животом. Фолловеры подозревают, что такая красота у нее благодаря хирургическим вмешательствам.

Грейси Бон/Instagram

Грейси Бон/Instagram

Модель обожает свое тело и не стесняется показывать подписчикам растяжки и целлюлит.

Напомним, ранее Грейс Бон продемонстрировала пышные формы в зеленом бикини на завязках.

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