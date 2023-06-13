Такое бывает редко: 73-летняя Анна Винтур вышла в свет с единственной дочерью и зятем

Дочь журналистки на светское мероприятие пришла в роскошном платье от известного Модного дома.

Британская журналистка, редактор американского издания Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды, 73-летняя Анна Винтур, посетила мероприятие в Нью-Йорке - 76-ю ежегодную церемонию вручения премии "Тони". Награда присуждается за достижения в области американского театрального искусства.

На красной дорожке Винтур неожиданно появилась не одна, а семьей - дочерью Би Шаффер и зятем Франческо Карроццини.

На Анне был наряд в ее любимом фасоне - прямое платье в пол. Наряд был представлен брендом Valentino в коллекции весна-лето 2023, но для Винтур платье явно сделали на заказ, поскольку в оригинальной версии у него был высокий разрез спереди. Также оно было полностью расшито золотыми пайетками, лук знаменитость дополнила бежевыми босоножками и солнцезащитными очками.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

Дочь Анны Би появилась в зеленом бархатном платье от Dior с драпировкой на декольте и талии.

Анна Винтур, Би Шаффер и Франческо Карроццини / Фото: Associated Press

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