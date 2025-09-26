- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 1 мин
Такое осмелится надеть не каждая: Дакота Джонсон показала прозрачное платье, которое теперь все обсуждают
Это был смелый выбор для светского появления, но актриса показала, что не боится демонстрировать фигуру.
Звезда фильмов «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отказалась от бюстгальтера в пользу эпатажа. Она надела наряд из прозрачного материала, который демонстрировал ее изгибы.
В таком платье Дакота появилась на кинофестивале в Цюрихе, оно было от Модного дома Gucci и выполнено в насыщенном синем цвете. Юбка платья была пышной и фатиновой как у платье сказочной принцессы, а вот верх выполнен из гипюра, который обтягивал ее тело. Также платье выделялось высокой горловиной, длинными рукавами и заниженной талией, которая в последние несколько сезонов пользуется популярностью.
Волосы Джонсон распустила, макияж визажисты ей сделали практически невидимый, а гламура этому вечернему образу добавляли ювелирные украшения — серьги и огромные кольца на руках с камнями от Roberto Coin.
Но это не первый случай, когда Дакота выбрала «голое» платье, ведь также в этом месяце она продемонстрировала на своем теле полностью прозрачное изделие черного цвета тоже от Gucci, которое носила с атласным нижним бельем.