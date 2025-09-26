ТСН в социальных сетях

Такое осмелится надеть не каждая: Дакота Джонсон показала прозрачное платье, которое теперь все обсуждают

Это был смелый выбор для светского появления, но актриса показала, что не боится демонстрировать фигуру.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Звезда фильмов «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отказалась от бюстгальтера в пользу эпатажа. Она надела наряд из прозрачного материала, который демонстрировал ее изгибы.

В таком платье Дакота появилась на кинофестивале в Цюрихе, оно было от Модного дома Gucci и выполнено в насыщенном синем цвете. Юбка платья была пышной и фатиновой как у платье сказочной принцессы, а вот верх выполнен из гипюра, который обтягивал ее тело. Также платье выделялось высокой горловиной, длинными рукавами и заниженной талией, которая в последние несколько сезонов пользуется популярностью.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Волосы Джонсон распустила, макияж визажисты ей сделали практически невидимый, а гламура этому вечернему образу добавляли ювелирные украшения — серьги и огромные кольца на руках с камнями от Roberto Coin.

Но это не первый случай, когда Дакота выбрала «голое» платье, ведь также в этом месяце она продемонстрировала на своем теле полностью прозрачное изделие черного цвета тоже от Gucci, которое носила с атласным нижним бельем.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон в красивых платьях (22 фото)

