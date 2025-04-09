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- Шоу-бизнес
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Такое платье она уже носила: Ники Хилтон повторила свой гламурный образ
Светская львица посетила вручение фэшн-премии.
Младшая сестра Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон — посетила церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде.
Однако своим образом светская львица совсем не удивила, ведь надела платье от бренда Rebecca Vallance. Практически идентичный наряд Ники уже носила ранее. В этот раз на ней было черное платье с высокой горловиной, разрезом на юбке, а также серебряными вставками. Наряд она дополнила гламурным клатчем, серьгами, макияжем и высокой прической.
Ранее в своем Instagram Ники публиковала фото в практически идентичном платье, но белого цвета. Вот только рукава были без камней и с расклешенными манжетами.
На мероприятие Ники пришла с мамой — 66-летней Кэти Хилтон, которая надела нежное розовое платье с цветочной аппликацией. Образ женщина дополнила бриллиантовыми украшениями, любимой гламурной сумкой от Oscar de la Renta, а также нежным макияжем.