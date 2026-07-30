Такое уже было: дети Кроуфорд и Гира доказали, почему они похожи на своих родителей

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

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Супермодель 90-х Синди Кроуфорд и голливудский актёр Ричард Гир познакомились в 1988 году на барбекю, организованном фотографом Хербом Ритцем. Синди тогда было около 22 лет, а Хиру — 39. Между ними почти сразу завязался роман.

В 1991 году пара поженилась, но брак оказался некрепким, и в 1995 году они уже подали на развод. Синди Кроуфорд позже рассказала, что именно разница в возрасте между ней и Ричардом в конечном итоге стала причиной распада их союза.

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Ричард Гир и Синди Кроуфорд / © Associated Press

«Я думаю, во многом то, что произошло между Ричардом и мной, было связано с тем, что мне всё ещё было 22. А в 22 года — как молодая женщина — я всё ещё пыталась понять, кто я и кем хочу стать, тогда как ему уже было 37, — рассказала она. — Так что в некотором смысле он понимал, что я буду продолжать взрослеть и меняться. Просто я не хотела слышать этого от него, потому что в 22 года тебе кажется, что ты знаешь всё. Ты думаешь, что уже сформировалась как личность. А потом, через 10 лет, понимаешь, что они были правы».

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Ричард Гир и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Они уже давно живут разными жизнями и не имеют общих детей. После развода Синди в 1998 году вышла замуж за Рэнди Гербера, от которого у неё двое детей — Пресли и Кая. А Гир женился дважды — его второй женой стала актриса Кэри Лоуэлл. С ней в браке Хир прожил 11 лет, и у них родился сын Гомер Джеймс Джигме. Сейчас Хир женат на Алехандре Сильве, и у пары двое детей.

Однако спустя 30 лет после развода Хира и Кроуфорд сложилась весьма забавная «голливудская» ситуация: дочь Синди — Кая Гербер — сейчас снимается вместе с сыном Ричарда Гира — Гомером Гиром — в сериале «The Shards». Они познакомились лишь перед началом съёмок и во время презентации проекта вышли вместе на публику.

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

Молодые актёры очень похожи на своих известных родителей.

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

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