Шоу-бизнес
245
2 мин

Такого еще не было: Аманда Сейфрид надела наряд Джулии Робертс на фотоколл в Венеции

Она одолжила наряд у коллеги-актрисы.

Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Ежегодно Венецианский кинофестиваль становится не только местом для презентации фильмов, но и негласным модной площадкой. Знаменитости появляются в различных шикарных нарядах от известных брендов одежды, обуви и украшений и часто их образы пристально рассматриваются и обсуждаются. Многие сотрудничают с Модными домами, которые предоставляют наряды их стилистам для этих выходов на публику, поэтому модные повторы, тем более в рамках одного мероприятия — большая редкость. Однако актрисам Джулии Робертс и Аманде Сейфрид в этом плане не повезло — обе были в одинаковых образах Versace, которые надели с разницей всего в несколько дней.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Вероятно, вы подумаете: неужели бренд, дизайнеры, стилисты звезд и пиарщики не заметили совпадения? Конечно заметили, но дело в том, что это не совпадение. У обоих актрис один и тот же стилист — Элизабет Стюарт и когда несколько дней назад она опубликовала в Instagram фотографию Джулии в этом луке от Versace, одним из первых комментариев оставила Сейфрид, умоляющая стилиста повторить образ для нее.

И, скорее всего, это тот же наряд, который надевала Робертс — актриса его просто передала коллеге-актрисе. Во всяком случаи на это указывает подпись Стюарт в Instagram.

«Спасибо Джули Робертс за вашу щедрость и заботу об окружающей среде. Делиться — значит заботиться! Аманда Сейфрид использует образ Джулии Versace с фотосессии для своей фотосессии», — написала она.

Возможно это был просто такой пиар-ход, чтобы привлечь внимание, но если это и так — он сработал. О Робертс, Сейфрид и даже Versace шепчутся все.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

